27. finał WOŚP. Astronomiczna suma na koncie fundacji. Będzie kolejny rekord?

Po wstępnym rozliczeniu sztabów fundacja WOŚP przekazała, że deklarowana na ten moment kwota 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to 92 143 798 złotych. W ubiegłym roku finał kończył się z deklarowaną kwotą 81 423 452 złotych (ostatecznie zebrano 126 373 804, 34 złotych). Nadal można wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trwają jeszcze Akcje Allegro dla WOŚP, można wysyłać SMS oraz wpłacać bezpośrednio środki na konto.

27. finał WOŚP

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to akcja pozyskiwania środków na wsparcie polskiej medycyny.Jej najistotniejszym elementem jest jednodniowa zbiórki publiczna, która odbywa się co roku w drugą niedzielę stycznia. Angażuje się w nią ponad 1700 sztabów w całej Polsce i na świecie, oraz 120 tysięcy wolontariuszy kwestujących tego dnia na rzecz WOŚP. Trwa wtedy także całodniowa transmisja telewizyjna relacjonująca przebieg akcji, która emitowana jest na antenie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej. Od 2017 roku partnerem telewizyjnym Fundacji jest Grupa TVN. Celem 27. finału był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.