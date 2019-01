Blue Cafe było na scenie podczas ataku na prezydenta Gdańska. Zespół wydał oświadczenie

Przez cały dzień Dominika Gawęda wraz z zespołem publikowała w sieci filmiki z Gdańska zapraszając mieszkańców na koncert. Zespół Blue Cafe był bowiem jedną z głównych gwiazd 27. finału WOŚP w Gdańsku. Zespół był na scenie, gdy doszło do ataku na prezydenta miasta. „Z wielkim bólem umieszczamy ten wpis...Brakuje słów, aby opisać to, co się dzisiaj wydarzyło. Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi z całego serca życzymy powrotu do zdrowia” – napisali muzycy w oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Atak na prezydenta Gdańska



Przypomnijmy, że do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na scenę i kilkakrotnie ugodził Adamowicza nożem. Po ataku mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Napastnik krzyczał, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. Ok 2:30 w nocy lekarze przekazali oficjalne informacje o stanie zdrowia prezydenta Gdańska. – Pacjent żyje – jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. Operacja trwała pięć godzin. Przetoczono 41 jednostek krwi. Jedna jednostka to niemal pół litra kwi. Jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny – mówił dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

