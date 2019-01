Atak na prezydenta Gdańska. Urząd miasta opublikował wstrząsające nagranie

Na oficjalnym profilu urzędu miejskiego w Gdańsku pojawiło się nagranie, na którym widać, jak przebiegała akcja ratunkowa prezydenta Pawła Adamowicza. Filmik trwa blisko 10 minut.

Atak na prezydenta Gdańska



Przypomnijmy, że do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na scenę i kilkakrotnie ugodził Adamowicza nożem. Po ataku mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Napastnik krzyczał, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. Ok 2:30 w nocy lekarze przekazali oficjalne informacje o stanie zdrowia prezydenta Gdańska. – Pacjent żyje – jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. Operacja trwała pięć godzin. Przetoczono 41 jednostek krwi. Jedna jednostka to niemal pół litra kwi. Jego stan jest bardzo, bardzo ciężki.

O wszystkim zadecydują najbliższe godziny – mówił dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. – Stan pana prezydenta jest nadal ciężki, rokowania są nadal niepewne, ale walczymy. Szpital zapewnia maksimum tego, co współczesna medycyna może dać, musimy czekać – powiedział Jerzy Karpiński. Pawłem Adamowiczem opiekuje się ośmioosobowy zespół lekarzy. – Prezydent Adamowicz nie oddycha samodzielnie, jego serce i płuca wspomaga sprzęt – przekazali lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

