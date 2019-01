Wypadek w Szczyrku. Narciarka uderzona liną na wyciągu

Informację o zdarzeniu przekazał portal polsatnews.pl. Do wypadku doszło na wyciągu orczykowym przy ul. Myśliwskiej 12 w Szczyrku. To tam 47-letnia narciarka została uderzona w ramię i głowę liną, która spadła z kołowrotka. Na szczęście, kobieta miała założony kask. Na miejscu pomocy udzielili jej ratownicy GOPR. Później została przewieziona do szpitala. – Po badaniach została wypisana do domu – powiedziała w rozmowie z portalem podinspektor Elwira Jurasz z policji w Bielsku-Białej. – Prowadzone są czynności pod kątem narażenia narciarki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia – dodała. Policja sprawdzi, czy wyciąg był poddawany przeglądom technicznym oraz czy miał odpowiednie zezwolenia na użytkowanie.

Awaria wyciągu w grudniu

Przypomnijmy, w grudniu na jednym z wyciągów w Szczyrku doszło do awarii. Ratownicy Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dostali informację o awarii kolejki w Wigilię około południa. Wyciąg zepsuł się między Halą Skrzyczeńską a Zbójnicką Kopą. 30 ratowników oraz strażacy ruszyli na pomoc osobom, które w wyniku awarii zostały uwięzione. Jak podaje RMF FM, ewakuowano około 30 osób. Goprowcy przy pomocy lin opuszczali narciarzy na dół.