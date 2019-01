Jacek Sutryk wydał rozporządzenie. Chce lekcji na temat hejtu i mowy nienawiści

„Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za słowo. Wydarzenia z wczorajszego wieczoru wciąż we mnie żyją. Radość z finału WOŚP, która w kilka minut zmienia się w wielki smutek z powodu ataku na człowieka, który, tak jak ja we Wrocławiu i jak wielu innych samorządowców w całej Polsce, puszcza światełko do nieba w Gdańsku” – napisał prezydent Wrocławia.

„Dziś nasze myśli są z prezydentem Paweł Adamowicz i jego bliskimi. To mogło zdarzyć się wszędzie. I, co najgorsze, wciąż jeszcze zdarzyć się może. Tak jak kiedyś w Łodzi, tak jak nie tak dawno w Wielkiej Brytanii podczas debaty o Brexicie. Jako samorządowcy i politycy w sposób szczególny jesteśmy odpowiedzialni za nasze słowa i za właściwe reakcje na słowa innych. My odpowiadamy za dyskurs publiczny. Za słowa i za emocje, które ze sobą niosą. Szalone i głupie czyny poprzedzane są brakiem reakcji na głupie i złe słowa” – podkreślił dalej.

Sutryk zaznaczył, że „nie jest naiwny” i wie, że „nie uda mu się zmienić całego kraju” . „Dzisiaj chce zadeklarować, że będę jeszcze uważniejszy w słowach, których używam, że będę pilnował słów, które wypowiadają moi współpracownicy jako przedstawiciele miasta. I wreszcie: że Wrocław rozpocznie kampanię przeciwko hejtowi i mowie nienawiści w przestrzeni publicznej” – podkreśla we wpisie na Facebooku. „Dziś jeszcze poproszę o stosowne działania Departament Edukacji. Chcę, żeby do końca tygodnia lekcje wychowawcze w każdej klasie poświecone były skutkom mowy nienawiści i jej przeciwdziałaniu” – zaznaczył.

W rozmowie z Radiem Wrocław Jacek Sutryk zaznaczył, że wydał polecenie, aby we wszystkich szkołach we Wrocławiu odbywały się lekcje wychowawcze poświęcone mowie nienawiści. Jak mówił, w jego opinii atak na prezydenta Gdańska to efekt zalewającej internet agresji słownej. Radio Wrocław podaje, że wrocławscy nauczyciele jeszcze w tym tygodniu mają na ten temat porozmawiać z uczniami.

