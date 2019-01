Aleksandra Dulkiewicz może zostać komisarzem Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje. Nie udało się go uratować pomimo wysiłków podejmowanych przez lekarzy z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Trzy rany zadane przez napastnika podczas niedzielnego „Światełka do nieba” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okazały się śmiertelne. Informację o zgonie pacjenta podał doktor Jerzy Karpiński.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu TVP Info wynika, że Aleksandra Dulkiewicz może zostać powołana na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko komisarza Gdańska. Dotychczas pełniła funkcję I zastępcy prezydenta Pawła Adamowicza.

„Pełniący obowiązki prezydenta Gdańska zostanie powołany przez premiera spośród zastępców Pawła Adamowicza" – poinformował PAP na Twitterze.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany.

