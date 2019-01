Prezydent Andrzej Duda: Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból

„Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego” – napisał prezydent Polski Andrzej Duda. „Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić” – dodał.

Na popołudniowej konferencji prasowej rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda zaprosił do pałacu prezydenckiego w poniedziałek 14 stycznia o godzinie 16:00 szefów partii politycznych działających w Polsce. Jak podał, spotkanie dotyczyć będzie zorganizowania we wtorek w Gdańsku wspólnego marszu przeciwko przemocy i nienawiści.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.

