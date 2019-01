Ochojska zaapelowała do Owsiaka. „To, co się wydarzyło, nie ma nic wspólnego z dziełem WOŚP”

W rozmowie z Onetem Janina Ochojska oceniła, że Jerzy Owsiak nie może „brać na siebie” tragedii, jaką jest śmierć Pawła Adamowicza. – To, co się wydarzyło w Gdańsku nie ma nic wspólnego ze wspaniałym dziełem WOŚP. Apeluję do Jurka Owsiaka, żeby nie składał rezygnacji z funkcji szefa fundacji – powiedziała szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. – Ta tragedia nie ma nic wspólnego z finałem, świętem dobra – dodała.

Ochojska zaznaczyła, ze nikt nie mógł przewidzieć, iż podczas takiej imprezy pojawi się „jakaś osoba przepełniona nienawiścią, która będzie chciała dopuścić się największej zbrodni, która istnieje, czyli pozbawienia kogoś życia” . Zwróciła także uwagę na krytykę, jaka spotkała szefa WOŚP. – Proszę wziąć pod uwagę te wszystkie ohydne ataki w ostatnim czasie, które spotkały Jurka. To było coś obrzydliwego – powiedziała szefowa PAH. – Nikt i nic nie odbierze Jurkowi Owsiakowi jego zasług w czynieniu dobra. Dlatego apeluje do niego, by nie składał rezygnacji.Jurek, jesteś nam wszystkim potrzebny! – podsumowała.

Konferencja Jerzego Owsiaka

Jerzy Owsiak podczas konferencji zaznaczył, że „trudno winić organizatorów”. – To się zdarzyło na przepięknej, pokojowej, fantastycznej, bliskiej sercu wielu Polaków imprezie. Każdy, kto na nią wchodzi ma swoją rolę. Trudno tutaj mówić jednoznacznie o złym zabezpieczeniu, bo ten finał nie odbywa się w Syrii czy Afganistanie, odbywa się także w przedszkolach. Była bardzo dobra ochrona, to jest nasza ochrona. Ale w tym studio każdy był też obok mnie. Z tymi ludźmi się witałem. Jak nigdy w tym naszym studiu przeszła masa ludzi. Wejście było maksymalnie uproszczone. Każdy mógł wejść – tak samo na koncercie w Gdańsku. Uchronić się przed człowiekiem, który ma takie zamiary, jest piekielnie trudno – tłumaczył.

– To życie zostało stracone także podczas najpiękniejszego dnia, jakim jest finał. Osobiście składam rezygnację z szefa fundacji, czyli z prezesa zarządu. Fundacja dalej będzie funkcjonowała. Ale może to ułatwi wszystkim tym, którzy nawet dzisiaj nie pohamowali się, aby napisać obrzydliwe słowa w moim kierunku, obrzydliwe słowa. Mówiłem także o tym, że ta nienawiść w moją stronę i w stronę fundacji grzeje przez ostatnie 25 lat. Od 25 lat staczam boje z ludźmi, którzy tak samo mi grożą. Niestety polski wymiar sprawiedliwości a także policja sobie z tym nie daje rady. Zgłaszamy te rzeczy na policję i sami nawet mówimy, że nie warto, bo nic z tym nic nie robi. Proszę wejść na portale prawicowe i nawet dzisiaj przeczytać rzeczy na mój temat. Proszę przeczytać, co pisze jedna z posłanek – mówił.