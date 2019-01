Tajna narada PiS na Nowogrodzkiej. Trzech ministrów na spotkaniu z Kaczyńskim

Z ustaleń „Faktu” wynika, że w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się w poniedziałkowe popołudnie pilna narada. Według dziennikarzy w spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim uczestniczyło trzech ministrów: szef MSWiA Joachim Brudziński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz minister koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński. „Fakt” podkreśla, że dobór uczestników spotkania nie był przypadkowy, ponieważ to właśnie ci ministrowie będą najczęściej pytani o sprawę śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.

