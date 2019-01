Żałoba w województwie pomorskim po śmierci Adamowicza

Dopóki nie ma wygaszonego mandatu prezydenta Gdańska, jego obowiązki pełni I zastępca. Najpierw w ręce urzędników musi trafić akt zgonu prezydenta, następnie komisarz wyborczy musi wygasić mandat, a potem zostanie powołany przez premiera komisarz miasta. Aleksandra Dulkiewicz przekazała, że rozmawiała z szefem KPRM Michałem Dworczykiem oraz wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem i zgodziła się przyjąć propozycję objęcia funkcji komisarza miasta. Będzie ją pełniła do czasu wyborów.

– Ogłaszamy w całym mieście żałobę do dnia pogrzebu. Będziemy apelowali do organizatorów różnych wydarzeń, by to uszanowali. Bardzo chcę podziękować za wszystkie wyrazy współczucia, solidarności, dobrych myśli, przede wszystkim w imieniu rodziny pana prezydenta. Apelujemy o uszanowanie ich prywatności – ogłosiła Aleksandra Dulkiewicz, I-zastępca prezydenta Gdańska. Ponadto, każdego dnia do pogrzebu Pawła Adamowicza o godzinie 17 będzie odprawiana Msza Święta oraz różaniec w Bazylice Mariackiej. Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak przekazał, że podjął decyzje, by wygasić w mieście wszystkie iluminacje świąteczne, a także wygasić choinkę na Długim Targu. Wszystkie flagi, które wiszą na masztach, zostały opuszczone do połowy.

Żałoba do dnia pogrzebu Pawła Adamowicza obowiązywać będzie nie tylko w Gdańsku, ale i całym województwie. Będzie ona trwała do dnia pogrzebu. Żałoba została ogłoszona także w Warszawie – potrwa ona od 15 do 17 stycznia. Żałobę ogłosił prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Obowiązuje ona od dziś do czwartku. Zarządzenie ws. żałoby po śmierci Pawła Adamowicza podpisał także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.