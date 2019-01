Jarosław Kaczyński zamieścił nekrolog po śmierci Pawła Adamowicza

„Przez 20 lat prezydent Gdańska, działacz opozycji demokratycznej. Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego Męża, Ojca i Brata. Niech odpoczywa w pokoju. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński” - nekrolog o takiej treści zamieścił w imieniu swojego ugrupowania prezes PiS Jarosław Kaczyński na łamach „Gazety Polskiej Codziennie”, „Dziennika Bałtyckiego” oraz „Rzeczpospolitej”.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.

Czytaj także:

Europejscy politycy wstrząśnięci śmiercią Pawła Adamowicza. „Bezsensowna przemoc”