Wiceprezydent Gdańska: Zaproponowano mi funkcję komisarza, a ja ją przyjęłam

Dopóki nie ma wygaszonego mandatu prezydenta Gdańska, jego obowiązki pełni I zastępca. Najpierw w ręce urzędników musi trafić akt zgonu prezydenta, następnie komisarz wyborczy musi wygasić mandat, a potem zostanie powołany przez premiera komisarz miasta. – Dziś otrzymałam telefon od szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, rozmawiałam też z wojewodą Dariuszem Drelichem, którzy zaproponowali mi funkcję komisarza. Ja tę funkcję przyjęłam, natomiast pewne formalności będą musiały jeszcze chwile potrwać – poinformowała na briefingu wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.