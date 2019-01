Wzruszający hołd dla Pawła Adamowicza w BUW-ie. Wysłuchano utworu Czesława Niemena

15 stycznia wszystkie osoby, które przebywały w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zebrały się na środku i w milczeniu wysłuchały utworu „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Jak widzimy na filmie zamieszczonym na Facebooku BUW-u, obecni w bibliotece przystają na schodach i na środku gmachu, aby wspólnie pomilczeć i wysłuchać tego utworu.

„W ten sposób oddajemy hołd zmarłemu wczoraj Prezydentowi Gdańska, Pawłowi Adamowiczowi” - poinformowały władze Uniwersytetu Warszawskiego. „W tych tragicznych chwilach łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i mieszkańcami miasta Gdańsk” - dodano. Wideo można zobaczyć na Facebooku BUW.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.