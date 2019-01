W sobotę pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Jak podała Magdalena Skorupka-Kaczmarek w środę 16 stycznia o godzinie 11:00 odbędzie się konferencja prasowa w gdańskim ratuszu, na której zostaną podane szczegóły uroczystości pogrzebowych. Rzeczniczka prasowa nieżyjącego samorządowca potwierdziła wcześniejsze nieoficjalne informacje, że pogrzeb Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę.

– Nigdy nie myślałam, że będę musiała odpowiadać na pytania dziennikarzy o datę pogrzebu, o to gdzie będzie pochowany – mówiła Magdalena Skorupka-Kaczmarek przed urzędem miejskim w Gdańsku. – Kiedy przyszłam dziś do pracy i usiadłam w swoim pokoju, otworzyłam drzwi, czekałam aż prezydent przyjdzie, aż odwiesi kurtkę do szafy, przyjdzie do mnie, przywita się i porozmawiamy o tym, co będziemy robić – podkreśliła. – Tak bardzo mnie wkurzył w poniedziałek odchodząc – mówiła.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.