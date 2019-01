Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało oświadczenie po śmierci Pawła Adamowicza

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało swoje oświadczenie we wtorek 15 stycznia. Nawiązano w nim do śmierci Pawła Adamowicza. Podkreślono, że PTP „zdecydowanym głosem sprzeciwia się jakimkolwiek formom przemocy i solidaryzuje się z osobami pogrążonymi w żałobie” . „Chcielibyśmy także zaapelować o to, aby nie poszukiwać łatwych rozwiązań szoku wzbudzonego tą tragedią w kojarzeniu jej z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Te tragiczne wydarzenia wywołują w społeczeństwie zaskoczenie, niedowierzanie, a w konsekwencji pragnienie znalezienia wyjaśnienia tego co się stało. W tej naturalnej potrzebie rozumienia i poszukiwania odpowiedzi na pytanie „dlaczego doszło do tej tragedii?” nie powinniśmy szukać fałszywych, uproszczonych wyjaśnień” – czytamy w komunikacie.

„Nienawiść czy chęć odwetu nie znają podziału na chorych i zdrowych”

PTP podkreśliło, że „nieprawdziwym wyjaśnieniem” jest sugerowanie, że tylko osoby ze schorzeniami psychicznymi mogą dopuścić się przemocy. „Agresja, nienawiść czy chęć odwetu nie znają podziału na chorych i zdrowych i są znane wielu osobom. Występujemy przeciwko próbom utożsamiania przemocy i zbrodni z zaburzeniami psychicznymi” – dodano.