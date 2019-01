Paweł Adamowicz na wzruszającym nagraniu. ECS przypomina zasługi prezydenta

Nagranie udostępnione na Facebooku trwa niecałe dwie minuty i stanowi streszczenie tego, co Paweł Adamowicz robił przed wejściem do samorządu oraz podczas zasiadaniu na fotelu prezydenta Gdańska. Przypomniano, że przyszły samorządowiec był współorganizatorem strajku studentów na Uniwersytecie Gdańskim.

W materiale znalazły się kadry związane z wybudowaniem Europejskiego Centrum Solidarności. Paweł Adamowicz był obecny zarówno podczas wmurowania kamienia węgielnego, jak i w trakcie uroczystego otwarcia, na którym wygłosił przemówienie. – Solidarność nie narodziła się w pałacach, nie narodziła się w biurowcach, narodziła się w stoczni. Europejskie Centrum Solidarności płyń po morzach i oceanach i dopływaj wszędzie tam, gdzie ludzkość pragnie wolności i praw człowieka – mówił na nagraniu prezydent Gdańska.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.

