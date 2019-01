Zatrzymano mężczyznę, który groził Donaldowi Tuskowi śmiercią

Jak podaje Radio Gdańsk, policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę, który miał dzwonić na numer alarmowy 112 z groźbami pod adresem Przewodniczącego Rady Europejskiej. Zatrzymany miał dwukrotnie powiedzieć: zginął Adamowicz, zginie Tusk i dostanie kulkę w łeb. Z informacji Radia Gdańsk wynika, że zabezpieczone zostaną telefon i komputer mężczyzny. Policjanci zbierają dowody, a prokuratura wstępnie zakwalifikowała zdarzenie jako kierowanie gróźb karalnych. Od tego, czy śledczy uznają, że faktycznie mógł je spełnić, zależy to, jakie usłyszy zarzuty. Wstępnie, jako kwalifikację czynu przyjęto kierowanie gróźb karalnych.

Areszt za groźby wobec polityków

To kolejny tego typu przypadek w ostatnich dniach. 14 stycznia stołeczna policja zatrzymała 72-latka, który groził prezydentowi Andrzejowi Dudzie. – Zginął Adamowicz, a jutro może zginąć Andrzej Duda – powiedział mężczyzna. Po otrzymaniu informacji o tym telefonie policjanci szybko ustalili miejsce zamieszkania 72-latka oraz zabezpieczyli telefon, z którego wykonano połączenie. Jeszcze w poniedziałek mężczyzna ma trafić do policyjnego aresztu, a o zdarzeniu poinformowano prokuraturę.

O zatrzymaniu mężczyzny, który groził prezydentowi Poznania i Wrocławia poinformował Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy policji w Poznaniu. 41-letni mężczyzna odpowie między innymi za nawoływanie do nienawiści. „Mężczyzna, który na Twitterze groził prezydentowi Poznania i Wrocławia został dzisiaj zatrzymany przez policjantów z KWP Poznań. Będzie także odpowiadał za nawoływanie do nienawiści. Jest to 41 latek, mieszkaniec podpoznańskiej miejscowości" – napisał Andrzej Borowiak.

