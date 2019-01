Zamknięto szpital MSWiA. Wykryto odrę u pracowników

Jak podaje Onet, szpital MSWiA przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie został zamknięty w środę. Rejestracja nie jest dostępna dla pacjentów, którzy w ogóle nie mogą wejść na teren placówki. Przestrzegania tego rozporządzenia pilnują ochroniarze. Decyzja jest podyktowana wykryciem siedmiu przypadków zakażenia odrą wśród pracowników szpitala. Dyrekcja placówki nie chce komentować sprawy. Wkrótce można spodziewać się oświadczenia dotyczącego decyzji szpitala. Radio Szczecin przekazało z kolei, że szpital prawdopodobnie będzie zamknięty do piątku. Nosicielem wirusa odry miała być salowa pochodząca z Ukrainy.

Odra – objawy

Objawy pojawiają się po 10-12 dniach od zakażenia. Charakterystycznym objawem odry jest wysypka, która najpierw występuje w obrębie głowy, a później rozprzestrzenia się na całe ciało, jednak nie ona jest pierwszym, widocznym objawem. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Są to swędzące, czerwone guzki, które zlewają się w wielkie plamy. Przed wystąpieniem wysypki pojawiają się inne objawy (2-4 dni wcześniej), takie jak złe samopoczucie, katar, gorączka, zapalenie spojówek i to one już powinny wzbudzić nasz niepokój. W tym okresie chory już zaraża innych.

