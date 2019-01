Leśniczy z Podkarpacia rozmawiał z niedźwiedziem. „Grzesiu, czego ty nie śpisz?”

– Grzesiu, czego ty nie śpisz? Zasuwaj spać, szybko – słychać na nagraniu przedstawiającym niedźwiedzia. Materiał opublikowano na facebookowym profilu Nadleśnictwo Baligród. Filmik szybko zyskał popularność, a odtworzono go ponad 57 tys. razy. Internauci pozostawili również 1,5 tys. reakcji. Jego autorem jest Kazimierz Nóżka, leśnik z Polanek w województwie podkarpackim.

Boi się niedźwiedzi

Na kolejnym nagraniu „Grzesiu” staje się „Leszkiem” i wraca do swojego legowiska. Najwyraźniej nawoływania leśniczego wywołały zamierzony skutek, ponieważ niedźwiedź zatrzymał się i odwrócił głowę. W komentarzach pod filmikami nie brakuje pozytywnych komentarzy. Internauci zwracają uwagę na odwagę leśniczego. On sam podczas lipcowego wywiadu dla Polsat News przyznał, że „panicznie boi się” niedźwiedzi. – Po każdym takim spotkaniu nadaję się na 6-dniowe chorobowe, ale coś mam w sobie, że jak już jestem w tym miejscu, to odpalam ten aparat i kręcę. Nie myślę, czy mnie zjedzą, czy nie – zaznaczył Kazimierz Nóżka.

Czytaj także:

75-letni Polak miał bilet do Gdańska. Wylądował na lotnisku na Malcie