Śnieg znowu zaatakował. Czwarty stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, zamknięte szlaki turystyczne w Bieszczadach

Od wczoraj trwa ogłoszony przez TOPR czwarty stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi szlak prowadzący do Morskiego Oka, ze względu na wysokie zagrożenie lawinowe, jest zamknięty dla ruchu turystycznego, transportu konnego i samochodowego.

Wczoraj na facebookowym profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego poinformowano o krokach, które podjęto ze względu na „skrajnie niekorzystne warunki do uprawiania turystyki". „Odradzamy wszelkich wyjść w góry. Szlaki znajdują się pod grubą warstwą śniegu i nie są przetarte. W wielu miejscach potworzyły się głębokie zaspy. W wyższych partiach padający śnieg i wiatr powodują zawieje i zamiecie śnieżne, które ograniczają widzialność i utrudniają orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. Zimą szlaki turystyczne nie są utrzymywane ani dodatkowo oznakowane” – czytamy.

Komunikat Bieszczadzkiego Parku Narodowego

„W związku z ekstremalnymi warunkami panującymi na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, po konsultacji z GOPR Dyrektor Parku podjął decyzję o zamknięciu wszystkich szlaków turystycznych do odwołania z dniem 16.01.2019 roku” – ogłosił Bieszczadzki Park Narodowy na Facebooku. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa. Osobom, które obecnie w tym rejonie spędzają ferie zimowe zaproponowano alternatywę. „Zdecydowanie odradzamy obecnie przyjazd do parku i jednocześnie zachęcamy, szczególnie osoby przebywające na feriach szkolnych, do odwiedzenia Muzeum Przyrodniczego i skorzystania z oferty Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 7. Wyciągi narciarskie w rejonie Ustrzyk Dolnych pracują” – poinformowano w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Czytaj także:

Ogromna śnieżyca w Białymstoku. Miasto sparaliżowane