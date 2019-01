Prezydent wprowadza żałobę narodową po śmierci Pawła Adamowicza

W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Andrzej Duda skierował do kontrasygnaty premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terenie całego kraju. Żałoba będzie obowiązywać od piątku od godziny 17:00, to jest od momentu, w którym nastąpi wyprowadzenie trumny do Bazyliki Mariackiej w formie pochodu ulicami miasta, do soboty do godziny 19:00. W czasie żałoby narodowej flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu.

Pogrzeb prezydenta Gdańska

Z informacji gdańskiego urzędu miasta wynika, że uroczystości pogrzebowe Adamowicza zaczną się w czwartek 17 stycznia o godz. 15. Wtedy odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta w Dworze Artusa, w której udział wezmą radni wszystkich kadencji od 1990 roku. Od godziny 17 w Europejskim Centrum Solidarności będzie wystawiona trumna prezydenta. – Trumna będzie w siedzibie ECS przez 24 godziny, aby każdy kto chce, mógł się pożegnać z Pawłem Adamowiczem – dodała Dulkiewicz.

Gdzie zostanie pochowany Paweł Adamowicz?

W piątek 18 stycznia o godz. 17 wyruszy pochód, który odprowadzi trumnę prezydenta Gdańska do Bazyliki Mariackiej. – Wieczorem w bazylice odprawiona będzie msza święta. Do północy będzie możliwość pożegnania się z panem prezydentem w w bazylice. W sobotę o godz. 12 zostanie odprawiona msza św. w Bazylice Mariackiej – zaznaczyła wiceprezydent Gdańska. Mszę pogrzebowa odprawi metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. – Zgodnie z tradycją wielowiekową, która w gdańsku panowała, przychylając się do prośby rodziny, a także inicjatywy metropolity gdańskiego, a także do wielu głosów, które docierały do nas w tych dniach, pan prezydent Paweł Adamowicz zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej – dodał ks. Ireneusz Bradtke, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

– Wierzę, że życzenia Pawła byłyby dwa. Po pierwsze: by Jerzy Owsiak, mimo tych tragicznych wydarzeń, dalej był prezesem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po drugie: byśmy kontynuowali jego dzieło, jakim jest stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska. Ma do spełnienia 50 apolitycznych celów, jest proobywatelskie, działa dla mieszkańców – powiedziała Magdalena Adamowicz. W związku z tym rodzina prezydenta Gdańska zaapelowała, aby na jego pogrzeb nie przynosić kwiatów i zniczy, tylko zamiast tego wesprzeć obie organizacje. Podczas uroczystości pogrzebowych przed kościołem będą stali wolontariusze z puszkami. – Taka jest moja wola i wiem, że taka byłaby wola mojego męża – dodała.

