Grzegorz Napieralski wystartuje do Sejmu z list PSL?

Grzegorz Napieralski może kandydować z list PSL. Właśnie trwają z nim zaawansowane rozmowy na temat jego startu z list ludowców do Sejmu. – Napieralski będzie kandydował z jedynką na liście ze Szczecina. Jest doświadczonym politykiem i znanym nazwiskiem, a takie PSL musi mieć w wyborach, żeby pozyskać wyborców z wielkomiejskiego elektoratu – mówi nasz rozmówca.

Sam Grzegorz Napieralski musi być zachwycony propozycją ze strony PSL-u, bo od dłuższego czasu był niezależnym senatorem, a widać w PO nie znalazł sojuszników, by w końcu znaleźć się w partii (podczas ostatnich wyborów parlamentarnych Grzegorz Napieralski startował jako kandydat niezależny z list Platformy Obywatelskiej – red.)

W kuluarach Wiejskiej mówił się, że Napieralski chciał dołączyć się do budowania bloku na lewicy między innymi razem z Inicjatywą Polską, ale ta zbliżyła się do Platformy Obywatelskiej. – Barbara Nowacka nie była łatwym partnerem do rozmów na temat tworzenia sojuszu na lewicy i nic z tego nie wyszło – mówi jeden z polityków.

