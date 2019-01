Stefan W. zostanie przebadany psychiatrycznie. Trwają przesłuchania

Wiadomo, że prokurator prowadzący śledztwo zdecydował, że badania 27-latka przeprowadzone zostaną na terenie aresztu, w którym przebywa. Stefana W. zbada dwóch biegłych. Chodzi o przebieg zdarzenia czy motywy działania sprawcy.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk przekazała, że w ramach postępowania przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia, członkowie rodziny Stefana W., osoby, z którymi odbywał karę wiezienia oraz znajomi. To ma pomóc w ustaleniu, czy Stefan W. planował zamach na prezydenta Gdańska, jak się do tego przygotowywał i czy ktoś mu pomagał.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.

