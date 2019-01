Córka Jerzego Owsiaka opublikowała list. „Jestem dumna z moich rodziców”

Decyzja Jurka Owsiaka o rezygnacji z kierowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wywołała falę komentarzy w sieci. Internauci apelują do szefa WOŚP o zmianę decyzji. W mediach społecznościowych zostały utworzone dwa hashtagi #jurekzostań oraz #MuremZaOwsiakiem. W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń córka Jerzego Owsiaka w mediach społecznościowych opublikowała emocjonalny wpis.

„Po głowie krąży milion myśli a trudno powiedzieć cokolwiek. Moment jest rozrywający i przerażający. Pani Magdzie Adamowicz i wszystkim bliskim Pana Prezydenta chcę powiedzieć... siły, żeby przeżyć tragedię” – zaczęła Ola Owsiak, nawiązując do tragedii, która rozegrała się podczas finału WOŚP w Gdańsku.

„Proszę zrobić w końcu coś uprzejmego dla kogokolwiek”

Ola Owsiak w opublikowanym na Facebooku liście zaapelowała do posłanki Prawa i Sprawiedliwości – Krystyny Pawłowicz. „Proszę nie mówić kto może zostać, kto ma odejść... Proszę zrobić w końcu coś uprzejmego dla kogokolwiek... Może coś komuś ugotować, pomóc przynieść zakupy, przeczytać bajkę... cokolwiek co przywróci wiarę, że jest Pani człowiekiem. Te słowa kieruje do wszystkich, którzy energię potrafią przekładać, zdaje się jedynie na nienawiść i durną krytykę wobec innych” – czytamy.

W dalszej części listu przyznała, że jest „dumna ze swoich rodziców, którzy życie rodziny podporządkowali działalności Fundacji”. „Nawet jak czasem szlak mnie trafiał, że znów zamiast o naszych sprawach, przy stole rozmawiamy o listach z prośbami, brakach w szpitalach, tragediach pacjentów i ich rodziców, przetargach” – napisała. Córka Jerzego Owsiaka wymieniła również wartości, które wyznają jej rodzice i które jej przekazywali. „Rodzice nigdy nie strzelali pogadanek, że trzeba być takim czy siakim, że trzeba robić tak czy śmiak... ale żyjąc jak żyją i robiąc to co robią nauczyli nas, że w życiu trzeba mieć wrażliwość, odwagę, siłę i trzeba pomagać, łączyć i kochać. I zawsze podpisywać się imieniem i nazwiskiem pod tym co się robi” – dodała w emocjonalnym wpisie.