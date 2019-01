Każdy może oddać hołd Pawłowi Adamowiczowi. Jest internetowa księga kondolencyjna

Wpisy w elektronicznej księdze kondolencyjnej zamieszczać można do poniedziałku 21 stycznia 2019 roku. – Wszystkie wpisy zostaną zarchiwizowane na równi z wpisami w księgach tradycyjnych, które wyłożone są w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – do piątku, w godzinach 8:00-20:00 – oraz w Europejskim Centrum Solidarności – do niedzieli, w godzinach 10:00-18:00 – przekazał Dariusz Wołodźko z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Podczas niedzielnego miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku na scenę wtargnął 27-letni Stefan W. i nożem o długości 14,5 cm kilkukrotnie ugodził prezydenta Pawła Adamowicza. Samorządowiec był reanimowany, a następnie został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie przez pięć godzin był operowany. Prezydenta nie udało się uratować. Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek o godzinie 14:03.

