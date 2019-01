Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych Pawła Adamowicza

Wcześniej w środę Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapowiedział, że Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych Pawła Adamowicza. Obecny będzie także Donald Tusk.

Z informacji gdańskiego urzędu miasta wynika, że uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza zaczną się w czwartek 17 stycznia o godz. 15. Wtedy odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta w Dworze Artusa, w której udział wezmą radni wszystkich kadencji od 1990 roku. Od godziny 17 w Europejskim Centrum Solidarności będzie wystawiona trumna prezydenta. – Trumna będzie w siedzibie ECS przez 24 godziny, aby każdy kto chce, mógł się pożegnać z Pawłem Adamowiczem – dodała Dulkiewicz. Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę.

Gdzie zostanie pochowany Paweł Adamowicz?

W piątek 18 stycznia o godz. 17 wyruszy pochód, który odprowadzi trumnę prezydenta Gdańska do Bazyliki Mariackiej. – Wieczorem w bazylice odprawiona będzie msza święta. Do północy będzie możliwość pożegnania się z panem prezydentem w w bazylice. W sobotę o godz. 12 zostanie odprawiona msza św. w Bazylice Mariackiej – zaznaczyła wiceprezydent Gdańska. Mszę pogrzebowa odprawi metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. – Zgodnie z tradycją wielowiekową, która w gdańsku panowała, przychylając się do prośby rodziny, a także inicjatywy metropolity gdańskiego, a także do wielu głosów, które docierały do nas w tych dniach, pan prezydent Paweł Adamowicz zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej – dodał ks. Ireneusz Bradtke, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

