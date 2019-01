Prokuratura umorzyła postępowanie ws. tzw. „politycznych aktów zgonu”. „Był to wyraz niezadowolenia”

– Nie ma żadnych sformułowań, które można by uznać za znieważenie. Nie ma tutaj nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym. Nie można uznać, że znieważenie było celem osób, które stworzyły te “polityczne akty zgonu” – powiedziała Grażyna Wawryniuk, rzecznik gdańskiej prokuratury.

Jak zaznaczyła celem publikacji tych dokumentów, było wyrażenie niezadowolenia z polityki prezydentów miast. Wśród adresatów byli m.in. zmarły prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Jaśkowiak zapowiada odwołanie

Na konferencji w Warszawie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował, że odwoła się od umorzenia przez prokuraturę postępowania. – Paweł nie zdążył podpisać tego odwołania, ja mam je teraz przed sobą i, ponieważ jestem jednym z pokrzywdzonych, złożę odwołanie od postanowienia prokuratury – poinformował. Zacytował ponadto treść odwołania datowanego na 9 stycznia, w którym prezydent Gdańska napisał, że „prokuratura nie powinna przechodzić obojętnie obok tego rodzaju działań, gdyż prowadzą one do brutalizacji życia politycznego w Polsce, co jest zjawiskiem niepożądanym” .