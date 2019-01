WOŚP dziękuje za wsparcie i zwraca się z prośbą. „W tej chwili to nie my i nie Jurek najbardziej was potrzebujemy”

„Jesteśmy, wszyscy w Fundacji, a przede wszystkim Jurek, wzruszeni, poruszeni i wdzięczni za Wasze przeogromne wsparcie dla nas i dla Jurka. Bardzo chcielibyśmy każdemu z Was odpowiedzieć i osobiście podziękować za każdą wiadomość, za każdy komentarz, za każdy mail, za każdy sms, czy też za każdy wyraz wsparcia umieszczony na ogrodzeniu naszej Fundacji. Wszystkie te sygnały w przeogromnej ilości i sile skierowaliście w naszą stronę, każdy ma w sobie ogromną moc emocji, przyjaźni i bardzo wzmacnia naszego ducha (...) Każdy jeden gest Waszej solidarności z Orkiestra i Jurkiem jest niesamowicie ważny” – napisali w oświadczeniu przedstawiciele WOŚP.

W dalszej części komunikatu odniesiono się do pomysłu organizowania wieców poparcia dla Jurka Owsiaka i WOŚP. „Jesteśmy Wam w sposób nieograniczony wdzięczni. Jednak w tej chwili to nie my i nie Jurek najbardziej Was potrzebujemy. Największą tragedię przeżywają teraz bliscy ś.p. Prezydenta Pawła Adamowicza, jego rodzina, współpracownicy, przyjaciele, mieszkańcy Gdańska. W tej chwili to oni najbardziej potrzebują wsparcia i to oni muszą poczuć, że w obliczu tego koszmaru nie są osamotnieni. My, całą Fundacją, także ze wszystkich sił chcemy ich wspierać, i wyrazimy swoją z nimi solidarność w czasie sobotnich uroczystości w Gdańsku. Pozostańmy więc do momentu pożegnania ś.p. prezydenta Pawła Adamowicza w zadumie, a potem przyjdzie czas na naszą wspólną pracą na rzecz lepszej przyszłości” – dodano.

Internauci „murem za Owsiakiem”

Decyzja Jurka Owsiaka o rezygnacji z kierowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wywołała falę komentarzy w sieci. Internauci apelują do szefa WOŚP o zmianę decyzji. W mediach społecznościowych zostały utworzone dwa hashtagi #jurekzostań oraz #MuremZaOwsiakiem. Do Jurka Owsiaka zaapelowało także wiele znanych osób m.in. ksiądz Wojciech Lemański, Krystyna Janda, Andrzej Pągowski, Szymon Hołownia, a także wielu profesorów i naukowców, którzy wystosowali list do szefa WOŚP. Jurka Owsiaka wspierają także polskie gwiazdy, m.in Anita Sokołowska, Katarzyna Warnke, Olga Bołądź, Małgorzata Rozenek, Kinga Rusin, Natalia Kukulska, Tomasz Ciachorowski czy Anja Rubik, które udostępniły na Instagramie apel do szefa WOŚP. Głos zabrały także Janina Ochojska i siostra Małgorzata Chmielewska.

Galeria:

Wyrazy poparcia dla Jurka Owsiaka i WOŚP przed siedzibą fundacji

Apel wystosowała także Magdalena Adamowicz, żona Pawła Adamowicza. – Pamiętajcie: Paweł został zamordowany na światełku do nieba. Ja proszę w tym momencie, żeby Jurek Owsiak kierował orkiestrą dalej, bo on zawsze obiecywał, że gra do końca świata i jeden dzień dłużej. W niedzielę ten świat skończył się dla Pawła, zmienił się bardzo dla naszej rodziny, ale on się nie skończył, dlatego Jurku, bardzo proszę, wróć do orkiestry, zmień swoją decyzję i graj dalej. Zwyciężymy i siema – powiedziała.

