Google wprowadza polską wersję językową inteligentnego Asystenta. Jak z niego korzystać?

W środę 16 stycznia 2019 roku poinformowano, że Asystent Google został udostępniony w języku polskim. Jak podaje Elżbieta Różalska, Communications Manager, zdecydowano się na wprowadzenie polskiej wersji, ponieważ „platforma pomaga w wykonywaniu codziennych zadań, dając łatwiejszy dostęp do technologii w każdym momencie dnia". Zgodnie z zapowiedziami korzystający z nowej funkcji użytkownicy dowiedzą się między innymi, jaka jest pogoda, którą trasę powrotu do domu wybrać. Asystent także zapamięta listę zakupów i przypomni, że trzeba je zrobić w wyznaczonym dniu.

Zgodnie z zapowiedziami polska wersja Asystenta będzie dostępna w ciągu najbliższych tygodni dla użytkowników smartfonów z systemami Android (od wersji 5) i iOS, a także w dedykowanych słuchawkach.

Jak korzystać z Asystenta Google?

Jak zapewniono na stronie polska.googleblog.com, by skorzystać z Asystenta w wersji polskiej wystarczy przytrzymać przycisk ekranu głównego lub powiedzieć „OK Google”. Podano również konkretne przykłady, w jaki sposób można komunikować się z asystentem: „OK Google, czy dzisiaj będzie padało?”, „OK Google, napisz Kubie, że spóźnię się 5 minut", „OK Google, obudź mnie jutro o 7:00”. Co ciekawe, jeżeli nie chcecie rozmawiać z asystentem, wypowiadając pytania na głos, możecie również do niego napisać.

„Polska osobowość”

Google poinformowało także, że Asystent nie tylko rozumie komunikaty w języku polskim, ale także „zyskał polską osobowość”. W związku z tym będzie umiał odpowiedzieć na pytania związane z polskimi produkcjami filmowymi czy lokalnymi zwyczajami. Można również poprosić asystenta o to, by przytoczył jakąś ciekawostkę o naszym kraju.

W związku z wprowadzeniem nowego udogodnienia, otwierają się również nowe możliwości dla polskich firm. Mogą one zintegrować się z asystentem poprzez platformę „Actions on Google”. Jak poinformowano, „umożliwia ona stworzenie akcji (komendy głosowej), którą może następnie wywołać każdy z użytkowników Asystenta i w ten nowy sposób wejść w interakcję głosową z daną marką”.

