Polska sieć restauracji otworzy lokal w Dubaju

„Makarun Spaghetti and Salad” to polska sieć restauracji z szybkimi włoskimi daniami. Już za kilka miesięcy otworzy pierwszy lokal na sztucznych wyspach w Dubaju. – Zakładamy, że lokal ruszy w drugim kwartale tego roku. Jesteśmy w trakcie negocjacji masterfranczyzy z naszymi partnerami z Dubaju. Dotyczą one wyłączności na naszą markę na obszar Zjednoczonych Emiratów Arabskich i otwierania kolejnych restauracji — powiedział Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel spółki Makarun.eu.

Jak podaje Puls Biznesu, umowę z partnerami z Dubaju przedstawiciele polskiej spółki podpisali w grudniu ubiegłego roku. Lokal sieci „Makarun” będzie znajdował się obok kina w niedawno wybudowanym pasażu handlowo – gastronomicznym „The Pointe Jumerirah” na Palmie Jumeirah, jednej ze sztucznych wysp usypanych na wodach Zatoki Perskiej.

Polska restauracja ma mieć powierzchnię 160 metrów kwadratowych. Jej wnętrze zaprojektowała pracownia Schwitzke & Górski. Restauracja w Dubaju będzie 27. lokalem spółki, drugim poza granicami Polski. Wcześniej otworzono restaurację w Hamburgu.

