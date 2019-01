Praga. Burmistrz chce nazwać jedną z ulic im. Pawła Adamowicza

„Poinformuję Radę Miasta, że priorytetem jest nazwanie ulicy imieniem zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Praga w tej sposób uczci jego osobę” – podkreślił w rozmowie z lokalną prasą burmistrz Pragi Zdenek Hrib. Dodał, że sprawa będzie potraktowana priorytetowo.

We wpisie na Facebooku Vladimir Hanzel, były sekretarz prezydenta Czech Václava Havla przypomniał z kolei, że prezydent Paweł Adamowicz uczynił Havla patronem jednej z ulic w Gdańsku. Czeski prezydent, pisarz i dramaturg oraz działacz antykomunistyczny Vaclav Havel zmarł w 2011 roku.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.