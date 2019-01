WizzAir podnosi opłaty za bagaż. Jak wygląda nowy cennik?

Wizz Air ma dla podróżnych przykrą informację. Przewoźnik poszedł śladem swojego największego konkurenta - Ryanaira - i postanowił podnieść opłaty za bagaż. Do tej pory mały bagaż nadawany o wymiarach 55x40x23 cm i wadze do 10 kg kosztował od 7 do 12 euro. Jak podaje portal Fly4free według nowego cennika minimalna cena wzrosła do 9 euro. Jest ona jednak uzależniona nie tylko od wagi, ale również daty wylotu. W tzw. niskim sezonie za 10-kilogramową walizkę zapłacimy od 9 do 24 euro, w sezonie wysokim – od 12 do 27 euro.

Ceny różnią się też w zależności od lotniska, z którego wylatujemy. Jeszcze droższe będą walizki o wadze do 20 kilogramów. W sezonie niskim zapłacimy za nie od 15 do 44 euro, natomiast w sezonie wysokim podróżni będą musieli liczyć się z wydatkiem w wysokości od 20 do 50 euro.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy zmieniona zostanie cena usługi Wizz Priority, dzięki której na pokład możemy wnieść podręczną walizkę na kółkach o wymiarach 55x40x23 cm i wadze do 10 kilogramów. Na chwilę obecną koszt takiego pakietu plasuje się między 5 a 15 euro.

