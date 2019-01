Paweł Adamowicz honorowym obywatelem Warszawy. Radni byli jednogłośni

W związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady m.st. Warszawy, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. W trakcie czwartkowego posiedzenia prezydentowi Gdańska został pośmiertnie nadany tytuł Honorowego Obywatela m. st. Warszawy.

W dniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Sali Gagarina w PKiN została wystawiona księga kondolencyjna. Mieszkańcy mogli się do niej wpisywać w godz. 16.00-19.00. Tego dnia księga kondolencyjna została wystawiona w ratuszu przy pl. Bankowym sala 131. W sobotę 19 stycznia 2019 roku, w dniu pogrzebu Pawła Adamowicza, na pl. Zamkowym zostanie ustawiony ekran. Umożliwi to mieszkańcom Warszawy oglądanie transmisji uroczystości pogrzebowych prezydenta Gdańska.

Zabójstwo prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza.