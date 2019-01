Szokujące słowa Cejrowskiego. „Śmierć Adamowicza jest celebrowana jakby zmarł Stalin”

„Gdy Afgańczyk ugodził nożem ciężarną Polkę zabijając jej dziecko, nie było żałoby, jest cisza. A śmierć Adamowicza jest celebrowana jakby zmarł Stalin – wszyscy zobowiązani płakać” – napisał 15 stycznia podróżnik. W dalszej części wpisu Cejrowski stwierdził m.in., że Adamowicz „za życia nie był święty” . „To, że został zadźgany nożem jest okropne, ale nie zmienia faktów: a fakty takie, że Adamowicz był okropnym typem jako prezydent Gdańska. Toczą się śledztwa w jego sprawach i mam nadzieję, że będą dokończone. Od lat czytamy o układach, machlojach, o mieszkaniach, o kłamstwach na temat tego ile ich ma i skąd się wzięły... Cała masa szlamu, a teraz nagle »wielce szanowny«, bo go zadźgali? – pyta Cejrowski.

Cejrowski broni „plastusi”

Dziennikarz, w przeszłości związany m.in. z TVP, nawiązuje też do sytuacji z Jerzym Owsiakiem i „plastusiami” Barbary Pieli. Animacja pokazywana w „Minęła 20” (gdzie do grudnia gościem był także Cejrowski - red.) wywołała duże kontrowersje i spowodowała liczne skargi do KRRiT. Chodzi o odcinek, w którym głównymi bohaterami byli Jerzy Owsiak i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Autorka klipu zasugerowała, że szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działa na zlecenie byłej prezydent stolicy. W odcinku zatytułowanym „No to siema” pokazano lalkę symbolizującą polityk PO, która odkłada do worka znaczną część datków, które powinny trafić na konto WOŚP. Owsiak w nagraniu Pieli jest nakręcaną figurką, która powtarza tylko: „hej, siema”. Audycja wywołała ogromne poruszenie wśród internautów. O „hejcie” w niej zawartym mówił także sam Jerzy Owsiak podczas ogłaszania rezygnacji z szefowania fundacji WOŚP, a RPO zaapelował do KRRiT o zbadanie jej pod kątem możliwych antysemickich wątków.

Cejrowski: Owsiak zachowuje się potwornie

Wojciech Cejrowski w swoim wpisie ocenił, że Owsiak „zachowuje się potwornie zwalając swoje winy na bezbronną kobietę, która ulepiła jego figurkę z plasteliny” . Zdaniem podróżnika Owsiak był odpowiedzialny osobiście za organizację finału WOŚP w Gdańsku, podczas którego z ręki nożownika zginął Paweł Adamowicz.