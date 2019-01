WOŚP odpowiada na apel rodziny Pawła Adamowicza. Będzie zbiórka podczas pogrzebu

„Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na prośbę rodziny śp. Prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Adamowicza, zdecydowała się przeprowadzić zbiórkę wśród osób uczestniczących w sobotnich uroczystościach pogrzebowych” – przekazano w czwartek na FacebookuWOŚP.

To realizacja życzenia Magdaleny Adamowicz, która w środę przekazała swoje wytyczne co do organizacji pogrzebu. Wdowa po prezydencie Gdańska zaapelowała, by nie przynosić kwiatów i zniczy, a zamiast tego wesprzeć dwie organizacje: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska. – Taka jest moja wola i wiem, że taka byłaby wola mojego męża – mówiła.

W odpowiedzi na apel Magdaleny Adamowicz fundacja WOŚP zapowiedziała, że w sobotę 19 zbiórka prowadzona będzie z poszanowaniem powagi sytuacji. „Zbiórka stanowić będzie kontynuację 27. Finału WOŚP. Wolontariusze posługiwać się będą finałowymi identyfikatorami oraz skarbonkami oznaczonymi symboliką żałobną. Rozdawać będą także darczyńcom czerwone serduszka WOŚP” – czytamy w oświadczeniu Fundacji.

Środki zebrane w trakcie pogrzebu prezydenta Gdańska, który został zaatakowany przez nożownika w trakcie „Światełka do nieba” podczas niedzielnego finału WOŚP, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego i doposażenia dla gdańskiego Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza.

