Kolizja policyjnego BMW. Wszystko przez… gołębia

Jak podaje Polsat News, do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek po południu na ulicy Zakroczymskiej w Warszawie w okolicach mostu Gdańskiego. Ku zaskoczeniu policjantów gołąb wylądował tuż przed nieoznakowanym radiowozem, którym się poruszali. Gdy prowadzący pojazd funkcjonariusz zobaczył zwierzę, natychmiast zaczął hamować, by go nie potrącić. Zderzenia jednak nie udało się uniknąć, ponieważ w radiowóz uderzył inny samochód, którego kierowca nie spodziewał się tak gwałtownego hamowania policjantów.

W wyniku zdarzenia dwóch policjantów zostało rannych. Odniesione przez nich obrażenia określone zostały jako „niegroźne”. Nie zagrażają ich życiu. Niestety, funkcjonariuszom nie udało się uniknąć potrącenia ptaka. Zwierzę przeżyło wypadek. Po tym incydencie zostało przekazane pod opiekę straży miejskiej.

