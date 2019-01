Kilkugodzinne kolejki przed ECS. Gdańszczanie żegnają Pawła Adamowicza

Trumna z ciałem tragicznie zmarłego włodarza Gdańska została wystawiona w ECS o godzinie 17 w czwartek. Będzie się tam znajdować przez 24 godziny. Gdańszczanie i przyjezdni przez całą noc ustawiali się w kolejce, aby pożegnać prezydenta Adamowicza pożegnać Pawła Adamowicza.

– Dwadzieścia lat prezydentury Pawła Adamowicza to rozwój naszego kraju, a szczególnie naszego miasta – powiedział jeden z oczekujących.

– To, że tutaj stoimy w tej długiej kolejce ponad 2 godziny i jeszcze ponad 2 godziny przed nami, to jest hołd dla niego. Hołd dla człowieka, który był wielkim człowiekiem – mówili inni. - Czekamy już godzinę, a przeszliśmy około 200 metrów. Ale nie narzekamy. Chcemy pożegnać naszego prezydenta - dodawali mieszkańcy Gdańska.

Ostatnia droga Pawła Adamowicza

Uroczystości pogrzebowe zamordowanego prezydenta Gdańska rozpoczęły się w czwartek i potrwają do soboty. W piątek o godz. 17 trumna zostanie wyprowadzona do Bazyliki Mariackiej. Pochód przejdzie ulicami: Doki, Łagiewniki, obok Mniszki, Stolarska, Podwale Staromiejskie, Pańska, Węglarska, Piwna. Na trasie konduktu rozbrzmiewać będą chóralnie dzwony kościoła św. Katarzyny. Dzwonić będzie konfraternia dzwonników karmelickiego kościoła św. Katarzyny. Najpierw odezwie się największy dzwon „Katarzyna”, następnie dołączy pięć pozostałych dzwonów kołysanych. Ostatnie pożegnanie wyśpiewa dzwon „Pokój i Pojednanie”. W świątyni odbędzie się msza św., a następnie, do północy także będzie możliwość pożegnania z prezydentem. W nocy zwłoki zostaną poddane kremacji.

Msza pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia rozpocznie się o godz. 12 w Bazylice Mariackiej. Planowane jest rozstawienie telebimów w różnych punktach Gdańska, by umożliwić jak największej liczbie odbiorców obejrzenie pogrzebowego nabożeństwa.

Prośba rodziny

– W imieniu rodziny prosimy o nieprzynoszenie kwiatów. We wszystkich tych miejscach będą wolontariusze i puszki, w do których będzie można wrzucać pieniądze na dwa cele, szczególnie bliskie Pawłowi Adamowiczowi, na Hospicjum im. ks. Dutkiewicza oraz na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – przekazała Aleksandra Dulkiewicz. – Rodzina prosi również o nieskładanie kondolencji.