Pogrzeb Pawła Adamowicza. Którzy politycy pojawią się na uroczystościach w Gdańsku?

Już wcześniej potwierdzono udział szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Piotra Glińskiego oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Jak podaje Radio Zet, na pogrzebie Pawła Adamowicza pojawią się także byli prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski oraz byli szefowie rządu: Waldemar Pawlak, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Buzek, Marek Belka oraz Kazimierz Marcinkiewicz. RMF FM podało, że Komisję Europejską mają reprezentować komisarz Elżbieta Bieńkowska i Marek Prawda.

Na uroczystościach w Gdańsku będą obecni burmistrzowie Bremy, Rotterdamu, Lipska i Hamburga oraz były prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck. Pojawi się także blisko 300-osobowa delegacja Związku Miast Polskich: m.in. prezydenci Warszawy, Lublina, Gliwic, Wrocławia i Poznania oraz byli prezydenci Warszawy (Hanna Gronkiewicz-Waltz) i Wrocławia (Rafał Dutkiewicz), a także wielu polityków Platformy Obywatelskiej.

Ostatnia droga Pawła Adamowicza

Uroczystości pogrzebowe zamordowanego prezydenta Gdańska rozpoczęły się w czwartek i potrwają do soboty. W piątek o godz. 17 trumna zostanie wyprowadzona do Bazyliki Mariackiej. Pochód przejdzie ulicami: Doki, Łagiewniki, obok Mniszki, Stolarska, Podwale Staromiejskie, Pańska, Węglarska, Piwna. Na trasie konduktu rozbrzmiewać będą chóralnie dzwony kościoła św. Katarzyny. Dzwonić będzie konfraternia dzwonników karmelickiego kościoła św. Katarzyny. Najpierw odezwie się największy dzwon „Katarzyna”, następnie dołączy pięć pozostałych dzwonów kołysanych. Ostatnie pożegnanie wyśpiewa dzwon „Pokój i Pojednanie”. W świątyni odbędzie się msza św., a następnie, do północy także będzie możliwość pożegnania z prezydentem. W nocy zwłoki zostaną poddane kremacji.

Msza pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia rozpocznie się o godz. 12 w Bazylice Mariackiej. Planowane jest rozstawienie telebimów w różnych punktach Gdańska, by umożliwić jak największej liczbie odbiorców obejrzenie pogrzebowego nabożeństwa.

Prośba rodziny

– W imieniu rodziny prosimy o nieprzynoszenie kwiatów. We wszystkich tych miejscach będą wolontariusze i puszki, w do których będzie można wrzucać pieniądze na dwa cele, szczególnie bliskie Pawłowi Adamowiczowi, na Hospicjum im. ks. Dutkiewicza oraz na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – przekazała Aleksandra Dulkiewicz. – Rodzina prosi również o nieskładanie kondolencji.