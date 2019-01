Mnichów. Proboszcz, wikary i gosposia z zarzutami. Na plebanii doszło do bójki

W lipcu 2018 roku wikary Dariusz N. pojawił się na mszy z podbitymi oczami i oznajmił, że pobił go proboszcz Grzegorz K., który jest byłym rektorem kieleckiego seminarium i sekretarzem nieżyjącego biskupa Kazimierza Ryczana. K. twierdził, że to wikary go pobił, gdy zwrócił mu uwagę na „niestosowne zachowanie” . Proboszcz po całym zajściu zwołał konferencję prasową, na której tłumaczył, że „wikary zaczął go bić i nie miał szans na obronę” .

Mimo tłumaczeń, parafianie mówili, że już wcześniej zauważyli napięte stosunki między proboszczem i wikariuszem. W końcu proboszcz pod presją parafian wyprowadził się z miejscowości. Sprawę bójki zaczęła też badać prokuratura i policja.