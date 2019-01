Policja w rektoracie Politechniki Opolskiej. Zabrano m.in. twardy dysk

Jak powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar, działania policji na terenie uczelni są efektem śledztwa prowadzonego przez opolską prokuraturę. Chodzi tu o dodatek specjalny do pensji urzędującego rektora, który senat uczelni przyznał mu w 2016 roku.

– Wszczęte na początku tego roku śledztwo dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa, polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem uczelni przez senat Politechniki Opolskiej, który przyznał rektorowi dodatek specjalny w oparciu o oświadczenia wprowadzające w błąd członków senatu co do źródeł finansowania tego dodatku – powiedział prokurator Bar.

Sprawę specjalnego dodatku do pensji rektora poruszyły w ubiegłym roku działające na uczelni związki zawodowe. Według ich relacji, podczas posiedzenia senatu w grudniu 2016 roku, na którym podjęto decyzję o przyznaniu dodatku, senatorzy byli zapewniani, że środki na ten cel uczelnia otrzyma z ministerstwa. Tymczasem okazało się, że pieniądze na dodatek pochodziły ze środków własnych uczelni. Według wyliczeń związkowców, kwota wypłacona rektorowi na podstawie uchwały senatu przekroczyła 270 tysięcy złotych.

Przestępstwo, w sprawie którego wszczęto śledztwo, jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

