Rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci Pawła Adamowicza

Ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę żałoba rozpoczęła się 18 stycznia o godzinie 17:00, to jestw momencie, w którym nastąpiło wyprowadzenie trumny do Bazyliki Mariackiej w formie pochodu ulicami miasta, do soboty do godziny 19:00. W czasie żałoby narodowej flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu.

Ostatnia droga Pawła Adamowicza

Uroczystości pogrzebowe zamordowanego prezydenta Gdańska rozpoczęły się w czwartek i potrwają do soboty. W piątek o godz. 17 trumna została wyprowadzona do Bazyliki Mariackiej. Pochód wiedzie ulicami: Doki, Łagiewniki, obok Mniszki, Stolarska, Podwale Staromiejskie, Pańska, Węglarska, Piwna. Na trasie konduktu rozbrzmiewają chóralnie dzwony kościoła św. Katarzyny. Dzwoni konfraternia dzwonników karmelickiego kościoła św. Katarzyny. W świątyni odbędzie się msza św., a następnie, do północy także będzie możliwość pożegnania z prezydentem. W nocy zwłoki zostaną poddane kremacji.

Msza pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia rozpocznie się w sobotę o godz. 12 w Bazylice Mariackiej. Planowane jest rozstawienie telebimów w różnych punktach Gdańska, by umożliwić jak największej liczbie odbiorców obejrzenie pogrzebowego nabożeństwa.

Prośba rodziny

– W imieniu rodziny prosimy o nieprzynoszenie kwiatów. We wszystkich tych miejscach będą wolontariusze i puszki, w do których będzie można wrzucać pieniądze na dwa cele, szczególnie bliskie Pawłowi Adamowiczowi, na Hospicjum im. ks. Dutkiewicza oraz na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – przekazała Aleksandra Dulkiewicz. – Rodzina prosi również o nieskładanie kondolencji.