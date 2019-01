NA ŻYWO: Pogrzeb Pawła Adamowicza w Gdańsku

10:50 Gdańszczanie tłumnie stawili się dziś w centrum miasta, aby po raz ostatni pożegnać swojego prezydenta. Tym, dla których nie starczy miejsca, udostępniono możliwość oglądania ceremonii pogrzebowej na telebimach.



https://twitter.com/PaRadzewicz/status/1086549320676061184 10:30 Transparenty wywieszają też oczywiście mieszkańcy Gdańska:



https://twitter.com/szykom89/status/1086306968153804800 10:20 Na Moście Gdańskim w Warszawie zawisł w sobotę specjalny transparent:



https://twitter.com/ar_turrr/status/1086533097385066496 10:10 Hołd zmarłemu prezydentowi Gdańska oddali także Kaszubi.



https://twitter.com/zKaszebe/status/1086545585036034048 10:00 Bramy Bazyliki Mariackiej w Gdańsku zostały otwarte. Za dwie godziny rozpocznie się pogrzeb Pawła Adamowicza. 9:55 Na dzisiejszej uroczystości pogrzebowej pojawi się około 300 prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych z całego kraju. Polscy samorządowcy tłumnie pożegnają wieloletniego prezydenta Gdańska. 9:50 Flagi zostaną opuszczone do połowy masztu także przed ambasadą Wielkiej Brytanii.



https://twitter.com/AmbassadorKnott/status/1086530170243166209 9:40 Prezydenta Gdańska żegnali także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.



https://twitter.com/terytorialsi/status/1086541444389748736 9:30 Przypominamy, że w tę sobotę w Gdańsku, zgodnie z życzeniem rodziny Pawła Adamowicza, WOŚP będzie prowadziła zbiórkę datków na zakup sprzętu medycznego i doposażenia dla gdańskiego Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza. Rodzina prosi o nieprzynoszenie zniczy i świec, a zamiast tego o wsparcie akcji. 9:20 W piątek przed trumną z ciałem Pawła Adamowicza stanął też Jerzy Owsiak, który po informacji o śmierci prezydenta Gdańska postanowił zrezygnować z szefowania WOŚP.



https://twitter.com/szykom89/status/1086403795255480320 9:10 Swoje flagi do połowy masztu opuściły też unijne instytucje. Tu - Rada Europejska.



https://twitter.com/EUCouncil/status/1086330035919675392 9:00 Pełną treść listu możecie odczytać na stronie "Dziennika Bałtyckiego", do której odsyłamy w poniższym tekście:



https://www.wprost.pl/zycie/10184672/magdalena-adamowicz-napisala-list-do-meza-nie-mam-w-sobie-uczucia-nienawisci-do-zabojcy.html 8:50 "Nie mam w sobie uczucia nienawiści do zabójcy. Ale jest żal, że w ostatnich latach tak bardzo podsycano nienawiść, podziały w polskim społeczeństwie. Że tak bardzo Cię krzywdzono. Ale dzisiaj nie chcę nikogo obwiniać" - pisze w opublikowanym na łamach "Dziennika Bałtyckiego" liście do męża Magdalena Adamowicz. 8:40 Taką grafikę podają w mediach społecznościowych osoby związane ze zmarłym Pawłem Adamowiczem.



https://twitter.com/BartSienkiewicz/status/1086301928303325185 8:30 Niemcy także wyrazili swoją solidarność z Polską.



https://twitter.com/Amb_Niemiec/status/1086524886791667712 8:20 Cały czas można wpisywać się do księgi kondolencyjnej, poświęconej pamięci Pawła Adamowicza:



https://www.gdansk.pl/ksiega-kondolencyjna 8:10 Przypominamy, że ogłoszona przez Andrzeja Dudę żałoba narodowa obowiązuje od piątku od godziny 17.00 do soboty do godziny 19.00. W tym czasie flagi państwowe są opuszczone do połowy masztu.



Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego pojawiła się w piątek wieczorem okolicznościowa ilumiancja. Będzie ona także wyświetlona w sobotę po zmierzchu.



https://twitter.com/WPalacu/status/1086346235999645696 8:05 Oprócz Gdańska, telebimy z transmisją mszy pogrzebowej staną także m.in. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Sopocie, Szczecinie oraz Toruniu.



W stolicy publiczna transmisja będzie odbywać się na placu Zamkowym. 8:00 A tak już w czwartek prezydenta Adamowicza żegnali Litwini.



https://twitter.com/indrevareikyte/status/1086329048257548288 7:50 Ukraina w dniu żałoby wyraża solidarność z Polską.



https://twitter.com/UKRinPL/status/1086314712000794624 7:40 Pożegnalny list do Pawła Adamowicza napisał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk:



https://www.pzps.pl/pl/aktualnosci/217-artykuly/16888-list-do-pawla 7:30 Tak Gdańszczanie żegnali Pawła Adamowicza w piątek 18 stycznia.



https://twitter.com/GrzegorzFurgo/status/1086287152533684224 7:25 https://twitter.com/TygodnikWPROST/status/1086509821023666176 7:15 Za względu na ograniczoną przestrzeń w Bazylice Mariackiej i przylegających do niej ulicach, dla mieszkańców Gdańska przygotowano transmisję z uroczystości pogrzebowych. Całą mszę świętą będzie można zobaczyć na telebimach ustawionych w różnych miejscach na obszarze gdańskiego Głównego Miasta. 7:10 Według planu dzisiejszych uroczystości pogrzebowych, Bazylika Mariacka zostanie otwarta o godzinie 10.00. Początek mszy pogrzebowej zaplanowano na godzinę 12:00. 7:00 W piątek mieszkańcy Gdańska w tradycyjnym kondukcie żałobnym odprowadzili trumnę z ciałem prezydenta do Bazyliki Mariackiej.



https://www.wprost.pl/polityka/10184578/prezydenci-szesciu-miast-poniesli-trumne-pawla-adamowicza-msze-celebrowal-abp-glodz.html

W piątek 18 stycznia ulicami Gdańska przeszedł kondukt żałobny. Trumnę z ciałem zamordowanego Pawła Adamowicza ponieśli jego koledzy z innych miast. Około 19:40 uroczystości zakończyła msza święta w intencji prezydenta. Pogrzeb zaplanowano na sobotę 19 stycznia na godzinę 12. Msza święta pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia odbędzie się w gdańskiej Bazylice Mariackiej. Planowane jest rozstawienie telebimów w różnych punktach Gdańska, by umożliwić jak największej liczbie odbiorców obejrzenie pogrzebowego nabożeństwa.

