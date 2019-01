Konsul Niemiec o Adamowiczu: Doprowadził do zmiany podejścia Polaków do historii Gdańska

Cornelia Pieper zaznacza, że Paweł Adamowicz był demokratą z przekonania i na wskroś Europejczykiem. – Próbował łagodzić kontrowersyjne tematy pojawiające się w debacie społecznej, wnosząc własne koncepcje. Wystarczy wspomnieć sprawę migracji i integracji uchodźców. Z jego inicjatywy Gdańsk jako pierwsze polskie miasto nawoływało do przyjmowania uciekinierów – mówi. – Prezydent Gdańska powołał pierwszą w Polsce Radę Integracyjną, w której zasiadają pochodzący z innych krajów mieszkańcy Gdańska. Zawsze pozostawał w dialogu z ludźmi, to było dla niego ważne – tłumaczy.

Konsul podkreśla, że Paweł Adamowicz osobiście angażował się w polsko-niemieckie pojednanie. – Doprowadził do zmiany podejścia Polaków do historii Gdańska, który dawniej był też niemieckim miastem. W 2002 r. zorganizował po raz pierwszy Światowy Zjazd Gdańszczan, który od tej pory odbywa się co cztery lata. Przybywają tu wtedy gdańszczanie rozsiani po świecie, byli niemieccy mieszkańcy miasta i ich potomkowie, ale w zjazdach uczestniczą też współcześni gdańszczanie, co oczywiście prowadzi do integracji tych grup – wymienia. – Dążył do dialogu z Niemcami, którego będzie mi brakować, gdyż był charyzmatyczną i emocjonalną osobowością oraz człowiekiem wielkiego formatu – podkreśla.