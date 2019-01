Konsul Niemiec o Adamowiczu: Doprowadził do zmiany podejścia Polaków do historii Gdańska

Cornelia Pieper zaznacza, że Paweł Adamowicz był demokratą z przekonania i na wskroś Europejczykiem. – Próbował łagodzić kontrowersyjne tematy pojawiające się w debacie społecznej, wnosząc własne koncepcje. Wystarczy wspomnieć sprawę migracji i integracji uchodźców. Z jego inicjatywy Gdańsk jako pierwsze polskie miasto nawoływało do przyjmowania uciekinierów – mówi. – Prezydent Gdańska powołał pierwszą w Polsce Radę Integracyjną, w której zasiadają pochodzący z innych krajów mieszkańcy Gdańska. Zawsze pozostawał w dialogu z ludźmi, to było dla niego ważne – tłumaczy.

Konsul podkreśla, że Paweł Adamowicz osobiście angażował się w polsko-niemieckie pojednanie. – Doprowadził do zmiany podejścia Polaków do historii Gdańska, który dawniej był też niemieckim miastem. W 2002 r. zorganizował po raz pierwszy Światowy Zjazd Gdańszczan, który od tej pory odbywa się co cztery lata. Przybywają tu wtedy gdańszczanie rozsiani po świecie, byli niemieccy mieszkańcy miasta i ich potomkowie, ale w zjazdach uczestniczą też współcześni gdańszczanie, co oczywiście prowadzi do integracji tych grup – wymienia. – Dążył do dialogu z Niemcami, którego będzie mi brakować, gdyż był charyzmatyczną i emocjonalną osobowością oraz człowiekiem wielkiego formatu – podkreśla.

Pytana o poziom agresji języka w Polsce, Pieper przyznaje, że rzeczywiście on wzrósł, jednak „jest to także proces uczenia się demokracji przez narody, które mają doświadczenie dyktatury, które do 1989 roku żyły w systemie nie respektującym wolności wypowiedzi i mediów, i które muszą się dopiero uczyć prowadzenia demokratycznych sporów” . – Moim zdaniem istnieje duża szansa, by ludzie się jednoczyli, jednak pokażą to najbliższe tygodnie i miesiące. W tym roku mamy w perspektywie ważne wybory – wybory europejskie i do Sejmu. Będzie tu istotne, w jaki sposób politycy różnych partii będą ze sobą rozmawiać – ocenia.

Czytaj także:

„Korona Gdańska” z gwiazdą dla jego córek i żony. W tym miejscu spocznie Paweł AdamowiczCzytaj także:

Zespół Blue Cafe był świadkiem ataku na Pawła Adamowicza. „Tragedia, z którą nigdy się nie pogodzimy”Czytaj także:

Katolik, konserwatysta, otwarty na mniejszości. Gdańsk żegna Pawła Adamowicza