Jerzy Owsiak pożegnał Pawła Adamowicza w Gdańsku

W przededniu pogrzebu Pawła Adamowicza trumna z jego ciałem została przewieziona z Europejskiego Centrum Solidarności do Bazyliki Mariackiej, gdzie w sobotę zostanie pochowany prezydent Gdańska. Kilkugodzinne czuwanie w piątek wieczorem było ostatnią okazją do pożegnania z tragicznie zmarłym prezydentem Gdańska. Wśród żałobników znalazł się Jerzy Owsiak z żoną. Były szef WOŚP złożył rezygnację dzień po tym, jak podczas gdańskiego finału - „Światełka do nieba” - Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika.

Uroczystości pożegnalne ku czci tragicznie zmarłego polityka trwały od czwartku. Ponad 50 tys. osób odwiedziło Europejskie Centrum Solidarności, gdzie przez 24 godziny wystawiona była trumna z ciałem Pawła Adamowicza. W piątek po godzinie 17 kondukt żałobny ruszył w kierunku Bazyliki Mariackiej, gdzie wieczorem została odprawiona msza święta. Do północy mieszkańcy mieli okazję pożegnać zamordowanego prezydenta. W nocy ciało Pawła Adamowicza poddano kremacji. Msza pogrzebowa prezydenta Gdańska rozpoczęła się w sobotę o godzinie 12. Ceremonię relacjonujemy w portalu Wprost.pl.

