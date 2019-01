Zagraniczne media piszą o ostatnim pożegnaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

The Telegraph

"Polacy zebrali się w sobotę w Gdańsku, aby wziąć udział w pogrzebie zamordowanego liberalnego burmistrza Pawła Adamowicza, którego publiczne zabójstwo wywołało dyskusję na temat mowy nienawiści w krajowej polityce" - pisze "The Telegraph". Podano też, że piątek w Polsce jest dniem żałoby narodowej.



The New York Times

"Podczas uroczystości pogrzebowych zamordowanego w niedzielę prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w sobotę zebrało się dziesiątki tysięcy ludzi. Banery z czarno-białym zdjęciami Adamowicza zostały zawieszone na budynkach, podczas gdy polscy politycy, w tym Lech Wałęsa, który pomógł obalić komunizm w Europie Wschodniej, wzięli udział we mszy w Bazylice Mariackiej" - pisze "The New York Times".



The Guardian

"Polscy i europejscy politycy dołączyli w sobotę do tysięcy ludzi z całej Polski, aby wziąć udział w pogrzebie Pawła Adamowicza, prezydenta miasta Gdańsk, który zmarł w poniedziałek po tym, jak został ugodzony nożem podczas imprezy charytatywnej. W uroczystości brał udział m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, prezydent Polski Andrzej Duda i premier tego kraju Mateusz Morawiecki, wraz z byłymi liderami politycznymi m.in. Lechem Wałęsą" - czytamy. "Czarna urna z prochami prezydenta została złożona w jednej z kaplic bazyliki" - podano.



Reuters

"Pogrzeb zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zebrał w sobotę dziesiątki tysięcy ludzi w polskim nadbałtyckim mieście, którzy nie kryli oburzenia z powodu morderstwa, jakie wstrząsnęło krajem sześć dni temu" - pisze agencja Reutera. "Policja podaje, że w uroczystościach pogrzebowych wzięło udział 45 tysięcy osób" - poinformowano. Podano też, że w piątek hołd Adamowiczowi złożyło ponad 53 tysiące ludzi.



CNN

"Żałobnicy złożyli hołd prezydentowi polskiego miasta Gdańsk, który spoczął w sobotę, niecały tydzień po tym, jak został śmiertelnie ugodzony nożem podczas imprezy charytatywnej" - pisze CNN. "Tłumy zgromadziły się na ulicy przed Bazyliką Mariacką w Gdańsku, aby na dużym ekranie oglądać pogrzeb prezydenta" - czytamy. CNN informuje, że pośród żegnających prezydenta Gdańska pojawił się między innymi szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który pochodzi z Gdańska i był przyjacielem Adamowicza, a także były prezydent i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa.



BBC

"Tysiące Polaków uczestniczyło w pogrzebie Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, który w ubiegłą niedzielę został śmiertelnie ugodzony nożem. Duże ekrany zostały powieszone wokół Bazyliki Mariackiej, jak też na terenie całego kraju, nadając uroczystość" - pisze BBC. "Adamowicz, liberalny krytyk polskiej partii rządzącej, pełnił funkcję prezydenta Gdańska od ponad 20 lat" - czytamy. BBC informuje, że w uroczystości uczestniczyli między innymi prezydent Polski Andrzej Duda i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. "Nabożeństwo odbyło się w ogromnej gotyckiej Bazylice Mariackiej, gdzie obok ołtarza umieszczono czarną urnę z prochami prezydenta Adamowicza, przed tym jak znalazła się ona na stałe w jednej z kaplic. Ludzie ustawiali się w długich kolejkach, aby zająć miejsce wewnątrz budynku, jednego z największych ceglanych kościołów na świecie" - czytamy.Czytaj także:

