Brudziński zapowiada kontrolę policji w Gdańsku. To reakcja na doniesienia „SE” dotyczące Stefana W.

Dziennikarze „Super Expressu” podali, że Tobiasz Ł., znajomy Stefana W., trzykrotnie zgłaszać miał na policję w Gdańsku, że 27-latek groził mu śmiercią. Ponadto W. miał powybijać szyby w mieszkaniu mężczyzny. Dawny przyjaciel i wspólnik twierdzi, że Stefan W. „ubzdurał sobie, że (Tobiasz Ł. – red.) jest odpowiedzialny za to, co go spotkało” . Gdańska policja nie komentuje sprawy, jednak na doniesienia zareagował na Twittterze Joachim Brudziński.

„Na pierwszej odprawie, po bestialskim morderstwie prezydenta Adamowicza, w MSWiA poleciłem przeprowadzić szczegółową kontrolę działań gdańskiej policji. Gen. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji zapewnił mnie, że wszystkie wątpliwości zostaną sprawdzone” – przekazał.

Już wcześniej pojawiały się informacje, że matka Stefana W. informowała władze, że jej syn zachowuje się agresywnie i boi się, co zrobi, gdy wyjdzie z więzienia.