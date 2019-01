Owsiak pytany o powrót do kierowania WOŚP: Dajcie mi trochę czasu

W poniedziałek 14 stycznia, po informacji o śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, Jerzy Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Decyzja Jurka Owsiaka o rezygnacji z kierowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wywołała falę komentarzy w sieci. Internauci apelują do szefa WOŚP o zmianę decyzji. W mediach społecznościowych zostały utworzone dwa hasztagi #jurekzostań oraz #MuremZaOwsiakiem. Do Jurka Owsiaka zaapelowało także wiele znanych osób m.in. ksiądz Wojciech Lemański, Krystyna Janda, Andrzej Pągowski, Szymon Hołownia, a także wielu profesorów i naukowców, którzy wystosowali list do szefa WOŚP. Jurka Owsiaka wspierają także polskie gwiazdy, m.in Anita Sokołowska, Katarzyna Warnke, Olga Bołądź, Małgorzata Rozenek, Kinga Rusin, Natalia Kukulska, Tomasz Ciachorowski czy Anja Rubik, które udostępniły na Instagramie apel do szefa WOŚP. Głos zabrały także Janina Ochojska i siostra Małgorzata Chmielewska.

16 stycznia swój apel do Owsiaka skierowała żona zmarłego prezydenta Gdańska Magdalena Adamowicz. – Chciałam bardzo podziękować organizatorom i pamiętajcie – Paweł został zamordowany na światełku do nieba. Ja proszę w tym momencie, żeby Jurek Owsiak kierował orkiestrą dalej, bo on zawsze obiecywał, że gra do końca świata i jeden dzień dłużej. W niedzielę ten świat skończył się dla Pawła, zmienił się bardzo dla naszej rodziny, ale on się nie skończył, dlatego Jurku, bardzo proszę, wróć do orkiestry, zmień swoją decyzję i graj dalej. Zwyciężymy i siema – powiedziała.

W sobotę, pytany przez dziennikarzy TVN24 o apele o powrót do kierowania fundacją, Owsiak oparł, że „słucha ich przez cały czas” . – Jeszcze dajcie mi trochę czasu. Bo to jest naprawdę egzamin dla wszystkich taki niezwykle ważny – podkreślał. – Jeszcze dajcie mi chwilkę czasu. Ale dzięki wam, że w ogóle jesteście obok nas, to nam dużo bardzo pomaga – dodał.

