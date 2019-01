Jurek Owsiak wraca na stanowisko prezesa Fundacji WOŚP. „Chcę grać do końca świata i jeden dzień dłużej”

W opublikowanym na Facebooku wideo Jurek Owsiak zwraca się bezpośrednio do zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mówiąc o tragicznych wydarzeniach podczas 27. Finału WOŚP w Gdańsku, zaznaczył, że „świat się zawalił” . – Nawet w najbardziej fantastycznych scenariuszach nie przewidywaliśmy, że może do czegoś takiego dojść, w tak bardzo pokojowej imprezie, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – mówi. Tłumaczy, że jego rezygnacja nie oznaczała, że przestał się czuć związany z fundacją, ale że czuł się odpowiedzialny, za to, co się stało.

– Przez kilka dni, Paweł, wydarzyły się rzeczy niezwykłe. To, co zobaczyłem ja i to, co zobaczyli wszyscy Polacy. Jedno serce zgasło, ale z drugiej strony miliony serc się otworzyły. Mogliśmy tu, u ciebie w Gdańsku, tym mieście, które tak kochasz, zobaczyć największe serce świata. Masa ludzi przyszła, żeby zapalić znicze. A później także i orkiestra otrzymywała niesamowite informacje na nasz temat, na temat tego, co robimy. I powiem ci Paweł, że jak usłyszałem, co mówi na nasz temat siostra Małgorzata Chmielewska, co mówi Ania Dymna, Agnieszka Chylińska – to był tylko czubek góry – nie lodowej, czubek góry gorących serc. A potem, gdy usłyszałem, co mówi twoja wspaniała, kochana żona Magda, która była z Antoniną właśnie przy tych sercach, powiedziała, żeby orkiestra nadal grała tak, jak gra i kiedy podczas tej mszy usłyszałem kilka wspaniałych słów, a masa ludzi podchodząc do mnie, prosiła, żeby orkiestra była w takim kształcie, jak była, pomyślałem sobie, że to życie się odradza na nowo – podkreśla Owsiak.

– Tak, chcemy grać do końca świata i jeszcze dłużej, bo ten świat się odradza na nowo (...) Powiem ci Paweł krótko, bierzemy się za robotę. Wracam do roboty, biorę się jeszcze dziesięć razy mocniej. To jest ten moment, w którym cała ta sytuacja, żeby nawet na milimetr nie poszła gdzieś w zaświaty. To właśnie pokazuje, że twoje ideały wróciły z jeszcze większą mocą. Tak, będę grał z orkiestrą, tak, będę prezesem fundacji. Mam nadzieję, że miliony Polaków, słuchając homilii i wystąpień duchownych, weźmie sobie do serca, żeby stanowczo powiedzieć każdej nienawiści "nie", ale każdej! Nie ma na to naszej zgody – mówi Owsiak. – Wracamy do roboty – zaznacza.