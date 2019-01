Psycholog o Owsiaku: Był jak Jezus Chrystus przed obliczem Piłata

Zdaniem profesora wszystko, co w ostatnich dniach wydarzyło się wokół Jurka Owsiaka, czyli reakcja setek tysięcy internautów apelujących, by wrócił na stanowisko prezesa fundacji WOŚP, może być punktem zwrotnym dla całej Orkiestry.

– Jego rezygnacja, jak ją rozumiem, wynikała z poczucia odpowiedzialności. Ale nie dziwią mnie reakcje ludzi, apele o to, by pozostał. Tym, co robił dotychczas, można się było otulić, albo rozgrzać od środka – stwierdził prof. Bartłomiej Dobroczyński. W jego opinii niewiele osób publicznych w Polsce może się pochwalić taką charyzmą i umiejętnością skupiania wokół siebie ludzi z bardzo różnych środowisk, jaka charakteryzuje Owsiaka.

Przykładów jest wiele. Nawet w ostatnich dniach wyrazy wsparcia dla Jurka Owsiaka płynęły i od przedstawicieli Kościoła (abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, rezygnację Owsiaka nazwał nieroztropną), i od celebrytów.

– Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ale WOŚP jest tego typu przedsięwzięciem, że na razie żadna sukcesja nie wchodzi w grę – prof. Dobroczyński stwierdził w rozmowie z „Wprost”.

